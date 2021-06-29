Eşine refakatçi olarak gittiği hastanede, tümör ameliyatı oldu



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eşi Süleyman Uluten´ın (54) yanında refakatçi olarak kalan Elmas Uluten (52), bel ve karın ağrısı şikayetleri görünce yapılan kontrollerinde sağ leğen (pelvis) kemiğinde çok nadir görülen 15 santimlik tümör belirlendi. Elmas Uluten, yaklaşık 8 saat süren ameliyatla kemikteki tümör temizlenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Süleyman Uluten´in eşi Elmas Uluten de yanında refakatçi olarak kaldı. Hastanede olduğu sırada bel ve karın ağrıları artan Elmas Uluten, kontrolden geçti. Kontrollerde, sağ leğen kemiğinde çok nadir görülen 15 santimlik tümör tespit edildi. Bunun üzerine Uluten ameliyata alındı. Dr. Selçuk Yılmaz ve ekibince yaklaşık 8 saat süren operasyonla kemikteki tümör temizlendi.

Hastayı hemen ameliyata aldıklarını ifade eden Dr. Selçuk Yılmaz, "Bu tarz kemik tümörleri çok nadir görüldüğü için az yapılan ameliyatlardır ve Kütahya´da leğen kemiği ameliyatı ilk kez yapıldı. Ameliyatı kalp damar cerrahi kliniğinin desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 saat kadar sürdü ameliyatımız. Hastamızın ameliyat sonrası genel durumu gayet iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ediyoruz" dedi.

Bel ve karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini ve tümör olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade eden Elmas Uluten ise, "Hastaneye eşimin refakatçisi olarak gelmiştim. Kendi bel ağrılarım vardı ufak tefek onlara aldırmıyordum. Eşim ısrar etti tesadüfen bir doktora görünmemi istedi. Öylelikle bel ağrısı diye gelmiştim, bu kitle çıktı ortaya. Kitlenin burada tedavi olacağını açıkçası düşünmüyordum. İlk kez başıma gelen bir şey olduğu için korkmuştum. Allah da sabrını verdi. Çok iyi hissediyordum kendimi bir de doktorumuzun yüzü çok güleç, güler yüzü bana gerçekten çok cesaret verdi. Hocama ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-29 10:38:06



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