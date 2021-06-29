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Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası

İHA

Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası

Kütahya Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası düzenlendiği bildirildi.
2017 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi “ne Çinikent Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de katkı sağladı.
Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda öğrencilere geri dönüşümün önemini kavratmak, dikkat çekmek ve bunu eğlenceli bir şekilde yürütmek için Ekim 2020 ve Haziran 2021 tarihleri arasında "Atık Kâğıt Toplama Yarışması" düzenlendi. Bu süreç boyunca tüm öğrenciler yarışmaya katkı sağladı. Öğrenciler 2 bin 614 kilogram atık kağıt toplayarak ekonomiye katkı sağladı.
Yarışmada en fazla atık kâğıt getiren ilk üç öğrenciye hediyeleri verildi

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