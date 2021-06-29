Orman Bölge Müdürlüğü ile MEM arasında “Ormanda Okul” protokolü imzalandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Ormanda Okul, Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenlerinin Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi” projesi için karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü imzalandı.

Zafer Kalkınma Ajansı 2021 yılı teknik destek çağrısı kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Ormanda Okul, Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenlerinin Orman Okulu Lideri Eğitici Eğitimi” Projesinin uygulanması esnasında karşılıklı yardım ve işbirliği protokolü Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından eğitim sırasında uygulama yapılabilmesi için gerekli fiziksel ortamın belirlenmesi ve hazırlanması ile eğitimcilere ve katılımcılara rehberlik hizmetinin verilmesi desteği verilecek.

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