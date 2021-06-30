Gediz’de deprem

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 6.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, ilçede ve merkez üstü olan Göynük köyünde paniğe neden oldu. Diğer yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

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