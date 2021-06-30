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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da tarihi eser operasyonu

İHA

Kütahya’da tarihi eser operasyonu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 adet tarihi sikke ve 41 adet değişik ebatlarda obje ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A.,M.K., ve M.K. isimli şahısların, motosiklet ve otomobil ile Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri ve değişik ebatlardaki objeleri Dumlupınar ilçesine getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Dumlupınar ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli şahıslar yakalanırken, 274 adet tarihi sikke ve 41 adet obje ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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