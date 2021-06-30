Kütahya’da İmam Hatip Liseleri tanıtımı yapıldı

Kütahya il merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokul müdürleri ile rehber öğretmenlere yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Lise ve ortaokullarla aynı programı uygulamakla birlikte, Kur'anı Kerim, Siyer, Arapça eğitimine ve manevi değerlerin küçük yaşta kazandırılmasına imkan sağlayan İmam Hatip Lise ve ortaokulları Fen ve Sosyal Bilimler ile Temel İslam Bilimleri eğitiminin birlikte verildiği, üniversitelerin bütün alanlarına öğrenci yetiştiren İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip ortaokulları, 21. Yüzyıl becerileri bağlamında, öğrencileri ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre tasarlanan program çeşitliliği kapsamında farklı proje ve program uygulayan Anadolu İmam Hatip liselerimizin tanıtımı yapıldı” denildi.

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