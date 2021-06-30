'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi

İHA

'Gediz Kendin Yap Atölyesi Tekno Festivali' gerçekleştirildi

Zafer Kalkınma Ajansı ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Gediz Kendin Yap Atölyesi”nin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, ülkemizin teknoloji yarışında dünyada ön sıralarda yer alması için teknoloji üretkenliğine önem vermesi gerektiğini söyledi.
Gediz Kendin Yap Atölyesi açılış ve atölye etkinlik programı Gediz’de gerçekleştirildi. Programa; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Gediz MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İYİ Parti Gediz İlçe Başkanı Alper İrikara, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat ÖZTÜRK, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları, Gediz okul ve kurum müdürleri katıldı.
Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 2019 yılında başlayan proje ile yapılan faaliyetlerin sunumunun gerçekleştiği festivalde, projenin somut çıktıları arasında yer alan ana ürünlerin yanında, atölyede eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı ürün ve tasarımlar sergilendi.
Ayrıca sergide proje iştirakçilerine, proje ortaklarının temsilcilerine ve çalışmalarda emeği geçen öğrencilere Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.
“Gediz Kendin Yap” tekno festivalinde bir konuşma yapan Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Eğitim Mali destek Programı kapsamında desteklediği ve Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başvurduğumuz projeyle “Gediz Kendin Yap Atölyesi” oluşturduk. “Gediz Kendin Yap Atölyesi” Gediz’deki temel eğitim kademesi öğrencilerinin, 21.yüzyıl becerilerine sahip olmalarına katkı sağlamak amacıyla; 338 bin 952,78 TL Bütçeyle, bu bütçenin 286 bin 452,78 TL’si Ajans desteği ve 52 bin 500 TL’si ortak ve iştirakçilerin katkılarıyla kuruldu. Projemiz 4 ili kapsayan 60 proje arasından 3. olarak kabul edildi” dedi.
Müdür Bahadur; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 3.katında açılan Atölyemiz; Temel Düzey ve İleri Düzey Kodlama, El Becerileri ve Turizm İstasyonu olmak üzere 4 farklı istasyondan oluşuyor. Proje sürecinde; Salgın tedbirlerine riayet edilerek eğitici eğitimleri, kurulan atölyelerde eğitici eğitimi alan öğretmenler tarafından da öğrencilerimize eğitimler verildi. Proje süresince eğitim alan öğrencilerimiz, bugün Tekno Gediz Festivali kapsamında tasarladıkları ürünlerden örnekler sunacaklar. Yapılan çalışmaların her biri çok değerli; çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize, ayrıca proje teklif çağrısı ile birlikte bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımız teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Hakan Alkan ise konuşmasında; “Gediz’de ilk defa yapılan bu etkinlik önümüzdeki yıllarda yapılacak olan güzel projelerin habercisi olarak görüyorum. Bu projede yer bütün öğretmen öğrenci kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festivalimizi daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ise; “Gediz Kendin Yap” Atölyesi’nde teknolojiyi eğitim hayatımıza dâhil ederek öğrencilerimize her türlü desteği sunmayı amaçlıyoruz. Ticaret Odası olarak üzerimize düşen ne varsa gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Teknokent, 11 yaşındaki Doruk’u Türkiye Şampiyonası'na uğurladı
YEREL HABERLER Kütahya Teknokent, 11 yaşındaki Doruk’u Türkiye ...
Kütahya’da İmam Hatip Liseleri tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da İmam Hatip Liseleri tanıtımı yapıldı
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Hisarcık’ta adaçayı yağı deneme üretimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta adaçayı yağı deneme üretimi
Orman Bölge Müdürlüğü ile MEM arasında “Ormanda Okul” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü ile MEM arasında “Ormanda Okul” ...
Kütahya’da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser operasyonu
Hisarcık Kızılay gönüllüleri doğa yürüyüşünde
YEREL HABERLER Hisarcık Kızılay gönüllüleri doğa yürüyüşünde
Kütahya'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya'da sıcak asfalt çalışmaları
(ÖZEL) Oksijen deposu Ketanova Yaylası Bin 660 rakımlı yayla, çam ormanları, çeşmeleri, muhteşem manzaralı gölü ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Oksijen deposu Ketanova Yaylası Bin 660 ...
Gediz’de deprem
YEREL HABERLER Gediz’de deprem
Eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık ve teşekkür belgeleri verildi
YEREL HABERLER Eğitimini tamamlayan öğrencilere hafızlık ve teşekkür ...
Taş konak evleri hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Taş konak evleri hizmete açılıyor
Altıntaş'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim ...
Aslanapa'da halk pazarı ve canlı hayvan pazarının günü değişti
YEREL HABERLER Aslanapa'da halk pazarı ve canlı hayvan pazarının ...
Muhtarlık mazbatasını Kaymakam Halim takdim etti
YEREL HABERLER Muhtarlık mazbatasını Kaymakam Halim takdim etti
Belediye Başkanı ve Kaymakam başarı belgelerini verdi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı ve Kaymakam başarı belgelerini verdi
Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
YEREL HABERLER Kitap okuyup futbol öğreniyorlar
Yüksek gerilim hattı koptu, 3 dekar hububat ekili alan yandı
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattı koptu, 3 dekar hububat ekili ...
Hisarcık'ta yüksek gerilim hattı koptu, hububat tarlası alev alev yandı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta yüksek gerilim hattı koptu, hububat ...
Kütahya’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da sahte içki operasyonu
Kent Park ilaçlandı
YEREL HABERLER Kent Park ilaçlandı
Orman Bölge Müdürlüğü ile MEM arasında “Ormanda Okul” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü ile MEM arasında “Ormanda Okul” ...
Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Bisikletiyle susuz kanala düşen çocuk yaralandı
Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt Toplama" kampanyası
YEREL HABERLER Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulunda "Atık Kağıt ...