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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav kestanesinin geleceği çalıştayda ele alındı

İHA

Simav kestanesinin geleceği çalıştayda ele alındı

Simav kestanesinin geleceği, “Kestane Zararlıları ve Alternatif Savaş Yöntemleri Çalıştayı”nda masaya yatırıldı. Çalıştay sonucunda dal kanseri ve gal arısı tehdidiyle mücadelede uygulanacak yöntemler ile kurum ve yetiştiricilere düşen sorumlulukların belirleneceğini belirten Vali Ali Çelik, “Kestane ormanlarımızdan en yüksek verimi almak için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kestane Zararlıları ve Alternatif Savaş Yöntemleri Çalıştayı düzenlendi. Moderatörlüğünü Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya’nın yaptığı, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Şemsettin Kulaç’ın konuşmacı olarak yer aldığı çalıştayda, dal kanseri ve gal arısıyla mücadelede uygulamaya konulacak yöntemler ile yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.
Kestane ağacı ve meyvesinin Simav özelinde Kütahya için çok değerli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, kestane sahalarının 11 yerleşim biriminde 8 bin orman köylüsünü doğrudan etkilediğini söyledi.

“30 bin ton kapasitemiz var"
8 bin 377 dekar kestane sahasının ormanlık alanda olduğunu, verilen desteklerle birlikte vatandaşların 300 dekar kestane bahçeleri oluşturduğunu aktaran Vali Çelik, “Bin 500 ton kestane elde ediliyor. Arıcılık ve bal üretimi de değerlendirildiğinde, bunun bugün itibarıyla ekonomik değeri yaklaşık 30 milyon TL; ama 30 bin ton kestane meyvesine çıkabilecek, 500 milyon TL değerinde bir kapasitemiz var” dedi.
Kestane dal kanseri sebebiyle Simav’da verimin bin 500 tona düştüğüne dikkat çeken Vali Çelik, “Hangi yol ve yöntemin etkili olduğunu netleştirip denemelere bir an önce başlamalıyız. Gerekirse İl Özel İdaremizin tüm imkânlarıyla, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle dal kanseri öncelikli olmak üzere mücadeleye kesintisiz bir şekilde odaklanmamız lazım. Yaygınlaşma hızı artıyor, mücadeleyi artıralım ki sonuç alalım” dedi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer çalıştayın Simav için önemini belirterek, “İlçemizde, 30 km’lik alanda kestane üretimi yapılıyor. Kestane, gelir kaynağı olmasının yanı sıra Simav için istihdam kapısı. Zararlılar sebebiyle verimin düştüğü Simav’da bu çalıştayı çok kıymetli buluyorum” dedi.

"Kestane kanseri hastalığının etkilerini en aza indirebiliriz"
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2015 2020 Kestane Eylem Planı kapsamında 3 bin 290 dekar alanda, dal kanseriyle mücadele edildiğini, 200 dekar alanda da ağaçlandırma çalışması yapıldığını söyledi.
Önerilen çalışmaların uygulamaya konulmasıyla birlikte çok kısa zamanda önemli mesafe kat edileceğine dikkat çeken Keskin, “Mücadelenin başarıya ulaşabilmesi, uygulanacak mücadele yönteminin ilgili taraflarca, özellikle de üreticimizin bu işi sahiplenmesiyle olur. Bu sayede kestane kanseri hastalığının etkilerini en aza indirebiliriz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kestane zararlıları ve alternatif savaş yöntemleri ile kestane kanseriyle biyolojik, mekanik, organik ve kimyasal mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.
2 gün sürecek çalıştayın açılışına, Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile kestane üreticileri katıldı.

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