Kampanya düzenleyip Covid-19 aşısı oldular

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Türk Kızılay üyesi gençler, topluca giderek Covid19 aşısı oldular.

Şaphane Türk Kızılayı Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemizdeki Türk Kızılayı Üyesi gençlerimizle birlikte, beraber hareket ederek (Covid19) aşımızı olduk. Şaphane Sağlık Ocağı'nda gençlerle birlikte aşı kampanyası yaptık ve katılım oldukça yoğun oldu. Tüm gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Korona virüs salgınını tamamen bitirmek, aşılamadaki katılım ve başarımıza bağlıdır. Bugün kampanyamıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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