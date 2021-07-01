Dumlupınar ve Altıntaş'ta ''Foto safari'' etkinliği

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan Müze ve Dumlupınar Şehitliği ile Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Anıtı ve Şehit Sancaktar Anıtı’nda, Doğa Turizmi Etkinliği faaliyetlerinden birisi olan “Foto safari” etkinliği gerçekleştiği bildirildi.

Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Kütahya Fotoğraf Derneği ve Kütahya Muharip Gaziler Derneği işbirliği ile Dumlupınar ilçesinde bulunan Müze ve Dumlupınar Şehitliği ile Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Anıtı ve Şehit Sancaktar Anıtı’nda Doğa Turizmi Etkinliği faaliyetlerinden birisi olan 'Foto Safari' etkinliği gerçekleştirilmiştir. Foto safari etkinliğinde ayrıca Kütahya Muharip Gaziler Derneği tarafından 'Zafere Giden Yol' isimli kısa film çalışmasının sahneleri de çekilmiştir. Etkinliğe Bölge Müdürümüz Şahin Çılgın, Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdür Vekili Serpil Taşpınar, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel, Dumlupınar Şefi Volkan Tanışman ve Başkomutan Tarihi Milli Park Teknik personeli katılım göstermiştir'' ifadeleri kullanıldı.

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