Türkiye’yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü nedeniyle Türkiye’yi bisikletle gezen Damir Kusheyev, Kütahya’ya geldi. Belediye Başkan Vekili Salih Özden’i makamında ziyaret eden Kusheyev, Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle Türkiye gelen Damir Kusheyev, İstanbulAntalyaAnkara İstanbul güzergahını bisikletle gezecek. 2 bin 500 kilometre yol kat edecek olan Kusheyev’in durağı Kütahya oldu.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden’i makamında ziyaret eden Kusheyev, Kütahya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projesinin KazakTürk kardeşliğinin ve dostluğunu sembolize ettiğini dile getiren Kusheyev, “Kazakistan Türkiye dostluğuna vurgu yapmak istiyorum. Kazakistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde, dünyada ilk defa Türkiye bağımsızlığımızı tanıyan ülke oldu. Bu nedenle bisiklet turumu Türkiye’de yapmak istedim. Daha önce Kazakistan’da bu tür etkinliklerde bulundum. Kütahya’dan Bilecik’e, oradan da İstanbul’a gideceğim. Türkiye’de her şey çok güzel. Ancak gördüm ki, bisiklet sporu çok yaygın değil. Kazakistan’da bisiklet daha yaygın bir şekilde kullanılıyor” dedi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, “Damir Kusheyev’e Kütahya’da bulunmasından dolayı, bu dostluk nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Biz Türk dünyasının bütün ülkelerini kardeş olarak görüyoruz. Bu bağlamda da Kazakistan’ın son yıllarda gerçekleştirdiği gelişim ve ilerlemeyi de memnuniyetle izliyoruz. Buradan uçsuz bucaksız sarı bozkırların ortasındaki ata yurt Kazakistan’a selamlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.