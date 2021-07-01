Kütahya’da ruhsatsız tabanca ve pompalı av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince iki araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Yunus Timlerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde A.K. (54) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, Fuatpaşa Mahallesinde H.K. (23) isimli şahsın aracında yapılan aramada ise, 1 adet pompalı av tüfeği ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs işlemler için polis merkezine teslim edildi.

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