LGS birincisi Dönmez: Her gün değil, düzenli çalışarak kazandım

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)LİSELERE Giriş Sınavı´nda (LGS) tüm soruları çözerek 97 Türkiye birincisinden biri olan Kütahyalı Metin Dönmez (14), düzenli ders çalışarak başarıya ulaştığını ifade etti. Dönmez, "Düzenli çalışmak çok önemliydi. Her gün değil, çünkü her gün ders çalıştığınızda insan bunalabiliyor" dedi.

LGS´de tüm soruları doğru çözerek 97 Türkiye birincisinden biri olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Metin Dönmez, Vali Ali Çelik tarafından makamda ağırlandı. Metin Dönmez ve ailesi yaşadıkları mutluluğu paylaştı. Birinci olduğunu duyduğunda büyük bir sevinç yaşadığını belirten Dönmez, düzenli çalışma, yanlışları öğrenme ve kitap okuyarak başarılı olduğunu söyledi. Dönmez, "Her gün değil, çünkü her gün ders çalıştığınızda insan bunalabiliyor. Mola vermekte gerekiyor. Elinizde imkan olduğunu düşündüğünüzde, bir günde bin 500 soru çözüp haftanın kalanında hiç soru çözmemektense eşit şekilde yaymanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada çözdüğünüz soruların en fazla 200´ünü anlayıp çözebilirsiniz. 200´den sonrası sizin kafanızda ezbere çözdüğünüz ve verimi olmayan sorular olur. Burada amaç zaten doğruları öğrenmek. Kitap okumak da çok önemli" dedi.

5´inci sınıftan bu yana kitap okumaya çok önem verdiğini ifade Dönmez şunları söyledi:

"Çünkü yeni nesil soru sistemimizde amaç okuduğunu anlamak ve düşüncelerinizi uygulayabilmeniz. Dünya klasiklerinden başlayabilirsiniz. Başarmanın sırrı bu iki önemli unsura dayanıyor. Yanlışlarınızı öğrenmek de üçüncü unsur. Benim açımdan başarı bu üç temel unsur etrafında dönüyor. Aşırı derecede satranç oynayan bir insanım. Babamla her hafta geldiğinde satranç oynuyorum, satrançsız duramadım. Onun dışında da çok oyun oynamadım."

UYUMADAN ÖNCE MATEMATİK KİTABI OKUYORDU

Kütahya Valisi Ali Çelik, il genelinde 6 bin 400 civarında öğrencinin LGS'ye girdiğini söyledi. Çelik, "Umarım onların da sonuçları kalplerindeki gibi olmuştur. Metin de bizi gururlandıran Dönmez ailesinin en zeki bireyi. Zekiliğini, çalışkanlığını ve emeğini tescil ettirmiş oldu. Kütahya´dan Türkiye birincisi olan tek öğrencimiz. Bu bize büyük bir onur ve mutluluk verdi. Matematik en zor bölüm. Metin soruları yanlışsız cevaplamış. Bunun altındaki neden de yatmadan önce dinlemek amacıyla McMaster Üniversitesi´nin matematik kitabını okuyarak uykuya dalıyor. Bu bir yetenek" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

