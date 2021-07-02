Aslanapa'da ''Masa tenisi'' turnuvası

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen ''Masa tenisi'' turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.
Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''Kaymakamlığımız himayesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi ortaklığı ile düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimizi verdik. Öğrencilerimizi sporun her alanında destekliyoruz. Amacımız ilçemizin adını, ilimiz hatta ülke genlinde duyurabilecek yeteneklerin yetişmesini sağlamak. Masa tenisi ve diğer branşlarda öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.