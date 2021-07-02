Özel Eğitim Meslek Okulu'nda "Matbaa Atölyesi”

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunda "Matbaa Atölyesi" açılışı yapıldığı bildirildi.

Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunun 7. atölyesi olarak üretime başlayan Matbaa Atölyesinde gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri baskı, ciltleme işlemleri, ayrıca kupa, kalem, tişört, şapka baskı işlemleri ile plaket, madalya, kişiye özel hediyelik eşyalar üretilebilecek.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Özel Eğitimi İyileştirme Projesi" kapsamında kurulan atölye açılışına Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Eren Evin Kılıçkaya, , Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhsin Kaymak, Hakan Gölpınar, EğitimBirSen İl Başkanı Fatih Köse, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, atölyelerde üretilen tüm ürünlerin işletmede satışının yapıldığını ve öğrencilerin bu ürünlerden kazanç elde ettiklerini belirtti. Okulda çiçekçilik, her türlü yiyecek içecek üretimi, her türlü mobilya işinin yapılabildiğini, seramik ve el sanatları alanında ise isteğe bağlı her türlü ürünün sipariş üzerine üretilebildiğini söyleyen Kınalıbaş, okulun mesleki yönünün geliştirilmesinin öğrencilerin istihdamına katkı sağlayacağını, tüm uğraşlarının onların hayatın her alanında yer almaları için olduğunu, toplum olarak da onlara destek olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Açılış programından sonra protokol üyeleri tarafından atölyeler gezilerek üretim faaliyetleri incelendi.

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