Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık karayolu 16. kilometresinde Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 43 UK 119 plakalı otomobil ile F.K. idaresindeki 16 R 3097 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken araçlarda bulunan K.B. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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