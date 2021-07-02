Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Covid19 salgın hastalığı nedeniyle davetlilerin katılmadığı mezuniyet töreni düzenlendi.

Rehber Öğretmenler Sait Bütün, Recep Kocalar ve Raziye Kocalar ’ın organize ettiği mezuniyet töreni iki saat sürdü. Törende kep ve cübbe giyerek okul bahçesinde fotoğraf çekimi yapan öğrenciler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayarak yılın yorgunluğunu üzerlerinden attılar. Mezuniyet töreninden sonra Sınıf Rehber Öğretmenleri tarafından öğrencilere Başarı Belgeleri ve karneleri verildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, Covid19 salgın hastalığı nedeniyle davetlinin olmadığı mezuniyet töreninin ardından 12. sınıf öğrencilerine karne dağıtımı yapılarak, 2020 2021 eğitim öğretim yılını sonlandırdıklarını belirtti.

Müdür Aydın, karne dağıtım gününde mezuniyet töreninin de yapılması, öğrencilerde olumlu bir okul algısı oluşturduğunu belirtti.

Aydın, törene katılan öğrencilere ve öğrencileri yalnız bırakmayıp onların mutluluğuna ortak olan öğretmenlere teşekkür etti.

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