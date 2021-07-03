Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, KütahyaEskişehir Karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan Zeynep K. yönetimindeki 43 VE 679 otomobil, Özge Erken idaresindeki 26 ABC 845 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Zehra K., Mehmet İ., Zehra İ. ve Bilge K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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