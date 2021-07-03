Kitap okumak en büyük tutkusu oldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Örenköy Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Sert, hayvanları otalatırken kitap okuyarak eğitimine ara vermediğini belirtti.

11 yaşında olan Hüseyin Sert, yaptığı açıklamada, ''Kitap okumayı çok seviyorum. Büyükbaş hayvanlarımızı otlatırken kitap okuyorum. Pandemi döneminde bu bende alışkanlık oldu. Bir yıldır dağlara hayvanlarımızı otlatmak için gittiğimde kitap okumayı alışkanlık edindim. Bir yılda daha çok roman türünde 30 kitap okudum. Bu sayede birçok konuda bilgi sahibi oldum. Kitap okuma alışkanlığı birçok konuda beni bilgi sahibi yaparken bir çok olay karşısında düşünerek hareket etmemi sağlıyor. Okumanın yeri ve mekanı yoktur. Ben bu alışkanlığımdan tatil boyunca da taviz vermeyeceğim. Bu alışkanlığı kazanmamda emeği olan aileme ve öğretmenlerime de teşekkür ediyorum'' dedi.

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