Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da kavşaktan dönüş yapan otomobile arkadan gelen soda yüklü tanker çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı KütahyaAfyonkarahisar kara yolu Ulusoy kavşağında meydana geldi. Akif Kara'nın kullandığı 43 NL 796 plakalı otomobile kavşakta dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Osman Karaaslan idaresindeki 43 EB 032 plakalı soda yüklü tanker çarptı. Kazada, tankerin çarptığı otomobil, metrelerce sürüklenerek refüje çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü Akif Kara ve yanındaki Rabia Kara hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılıp, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-04 11:35:42



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