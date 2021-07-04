Kütahya’da özel çocuklar baskı atölyesi ile meslek kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da özel çocuklar baskı atölyesi ile meslek kazanacak

İHA

Kütahya’da özel çocuklar baskı atölyesi ile meslek kazanacak

Kütahya’da özel öğrencilere eğitim veren Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Lisesinde matbaa atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Özel Eğitimi İyileştirme” projesi kapsamında kurulan atölye açılışına AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve EğitimBirSen İl Başkanı Fatih Köse katıldı.
Açılan Matbaa Atölyesinde gazete, dergi, kitap, broşür, baskı, ciltleme işlemleri, ayrıca kupa, kalem, tişört, şapka gibi baskı işlemleri ile plaket, madalya, kişiye özel hediyelik eşyalar üretilebilecek.
Açılan matbaa atölyesi ile okuldaki atölye sayısının 7’ye çıktığını söyleyen Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, atölyelerde üretilen tüm ürünlerin işletmeden satışının yapıldığını ve öğrencilerin bu ürünlerden kazanç elde ettiğini ifade etti.
Müdür Kınalıbaş, “Okulumuzda çiçekçilik, her türlü yiyecek içecek üretimi, mobilya işi yapılmakta, seramik ve el sanatları alanında ise isteğe bağlı her türlü ürünü sipariş üzerine üretilebiliyoruz. Okulun mesleki yönünün geliştirilmesinin öğrencilerin istihdamına katkı sağlayacağını, tüm uğraşlarının onların hayatın her alanında yer almaları için olduğunu toplum olarak da onlara destek olmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Katılımcılara destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Satranç şampiyonasında kupa sevinci Türkiye satranç şampiyonası, Kütahya okul sporları online satranç turnuvası il elemelerindeki minik kızlar ve minik erkekler kategorisinde dereceye giren Simavlı sporcular, kupa sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Satranç şampiyonasında kupa sevinci Türkiye satranç ...
Kütahya’da çatı katı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kütahya’da çatı katı yangını korkuttu
Kütahya'da 'Sarıkız' tedirginliği
YEREL HABERLER Kütahya'da 'Sarıkız' tedirginliği
Genç yazar Oğulcan Heybel, kitabını Vali Ali Çelik’e takdim etti
YEREL HABERLER Genç yazar Oğulcan Heybel, kitabını Vali Ali Çelik’e ...
Abdülhamid Han Anadolu Lisesinde resim sergisi
YEREL HABERLER Abdülhamid Han Anadolu Lisesinde resim sergisi
Gazel: "Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır"
YEREL HABERLER Gazel: "Cumhurbaşkanımız MÜSİAD'ın düşünce ve ...
DPÜ’nün yeni yemekhanesine destek
YEREL HABERLER DPÜ’nün yeni yemekhanesine destek
Hisarcık’ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket denetimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta zabıta ekiplerinden iş yerlerinde etiket ...
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 ...
Kütahya'ya yeni içme suyu deposu
YEREL HABERLER Kütahya'ya yeni içme suyu deposu
(ÖZEL) Sarımsak üreticilerine fiyat şoku Üreticilerin geçen yıl kilosunu 20 TL'ye sattıkları sarımsak bu yıl 6 TL’ye kadar düştü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sarımsak üreticilerine fiyat şoku Üreticilerin ...
Bilal Erdoğan: "Kütahya, ecdadımızın dönüm noktalarından"
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: "Kütahya, ecdadımızın dönüm ...
Kaymakam Çiçek: ''Tüm vatandaşlarımızı aşı merkezlerimize bekliyoruz''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Tüm vatandaşlarımızı aşı ...
Alıncık köyü altyapı ve içme suyu çalışmaları
YEREL HABERLER Alıncık köyü altyapı ve içme suyu çalışmaları
Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı
YEREL HABERLER Şehit polis Uğur Sarıkaya için gözleme hayrı
Kitap okumak en büyük tutkusu oldu
YEREL HABERLER Kitap okumak en büyük tutkusu oldu
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Simav’da iş kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Simav’da iş kazası: 1 ölü
Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni
Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
Kütahya’da yasaklı, tehlike arz eden köpek gezdiren şahsın köpeğine el konuldu
YEREL HABERLER Kütahya’da yasaklı, tehlike arz eden köpek gezdiren ...
Öğretmenler, zeka ve okuma atölyesi kurup boyasını da kendileri yaptı
YEREL HABERLER Öğretmenler, zeka ve okuma atölyesi kurup boyasını da ...
Köylerde ''Kırım kongo kanamalı ateşi'' aşılama çalışmaları
YEREL HABERLER Köylerde ''Kırım kongo kanamalı ateşi'' aşılama ...