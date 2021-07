Kütahya’da özel çocuklar baskı atölyesi ile meslek kazanacak

Kütahya’da özel öğrencilere eğitim veren Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Lisesinde matbaa atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Özel Eğitimi İyileştirme” projesi kapsamında kurulan atölye açılışına AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Tarım Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve EğitimBirSen İl Başkanı Fatih Köse katıldı.

Açılan Matbaa Atölyesinde gazete, dergi, kitap, broşür, baskı, ciltleme işlemleri, ayrıca kupa, kalem, tişört, şapka gibi baskı işlemleri ile plaket, madalya, kişiye özel hediyelik eşyalar üretilebilecek.

Açılan matbaa atölyesi ile okuldaki atölye sayısının 7’ye çıktığını söyleyen Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, atölyelerde üretilen tüm ürünlerin işletmeden satışının yapıldığını ve öğrencilerin bu ürünlerden kazanç elde ettiğini ifade etti.

Müdür Kınalıbaş, “Okulumuzda çiçekçilik, her türlü yiyecek içecek üretimi, mobilya işi yapılmakta, seramik ve el sanatları alanında ise isteğe bağlı her türlü ürünü sipariş üzerine üretilebiliyoruz. Okulun mesleki yönünün geliştirilmesinin öğrencilerin istihdamına katkı sağlayacağını, tüm uğraşlarının onların hayatın her alanında yer almaları için olduğunu toplum olarak da onlara destek olmanın hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Katılımcılara destekleri için teşekkür ederim” dedi.

