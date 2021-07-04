Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da kapalı pazar yerinde bir kısmı su dolu olan kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki kapalı pazar yerinden köpek sesleri geldiğini duyan 112 Acil Servis ekibi, bir kısmı su dolu kuyuda köpeğin mahsur kaldığını görüp, itfaiyeye bilgi verdi. İtfaiye ekibi yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, sağlık kontrolü için barınağa götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-04 12:21:44



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