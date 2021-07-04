Bakan Varank, Kütahyalı yerli VLP aşısı gönüllüsünü tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli VLP aşısına gönüllü olarak destek veren Kütahyalı Muhammet Bal’ı tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhammet bey yerli VLP aşısına gönüllü olarak destek vermek için Kütahya’dan Ankara’ya kadar gelerek aşısını vuruldu. Milletimizin Türk bilim insanları ve ülkemizdeki bilimsel araştırmalara güveni, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını arttırıyor. Layık olmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Muhammet Bal, “Yerli VLP aşısının Faz2 aşamasında gönüllü olarak Kütahya’dan Ankara’ya giderek üzerime düşen vazifeyi ifa ettik. Türkiye’me, Türk bilim adamlarına ve emeği geçen herkese müteşekkiriz” ifadelerine yer verdi.

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