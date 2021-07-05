DPÜ TÖMER’de Somali bağımsızlık günü kutlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitimlerine devam eden Somalili öğrenciler ve Kütahya’da yaşayan Somalili ailelerin katıldığı programda Somali Bağımsızlık Günü’nün 61. yıldönümü kutlandı.

Somali Milli Marşı ile başlayan programa Somali Deniz ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Mohamed Abdi Moalim, Somali Topluluğu Derneği Başkan Yardımcısı Hassan Mohamed Abdi, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, DPÜ TÖMER öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Mohamed Abdi Moalim, Somali’nin bağımsızlığını kazanmak için büyük bir mücadele ve bu yolda birçok şehit verdiklerini ifade etti. 2011’de bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’ye gelmesi ile birlikte Somali’nin kaderinin değiştiğini, diğer ülkelerin bu ziyaretten sonra Somali’yi tanıdıklarını ve ticaret ilişkilerine başladığını söyleyen Mohamed Abdi Moalim, Somali’nin Türk halkına minnettar olduğunu, Türkiye olduğu sürece kendilerini yalnız hissetmediklerini belirtti.

Moalim,“Somalili öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde kendilerini evinde hissediyorlar. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Somalili öğrencilere kucak açan başta Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, Somali’nin bağımsızlığının 61. yıldönümünü tebrik ediyorum” dedi.

DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu da Somalili misafirlerin ve öğrencilerin Bağımsızlık Günü’nün 61. yıldönümünü kutlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ikili ilişkilerin eğitim ayağını üniversitemizin sürdürdüğünü ve kardeş Somali öğrencilerinin eğitimleri için üniversitemizin hiçbir yardımı esirgemediğini belirtti.

61. Somali Bağımsızlık Günü kutlamaları öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri ve geleneksel Somali yemeklerinin ikramı ile son buldu.

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