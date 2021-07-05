Kazada şehit olan polisin Edirne'deki babaevine ateş düştü (2) 



MEMLEKETİNE GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde kaza yerinde yol ölçümü yaparken, hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan, 21 yıllık polis memuru Serhan Alışkan (46) için İl Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve mesai arkadaşlarının yanı sıra eşi Seçil ile kızı Asya (10) Alışkan katıldı.

Seçil Alışkan, törende eşinin tabutuna sarılarak, "Seni almaya geldim. Çok yalnız kaldın burada. Seni hiçbir zaman için bırakmayacağım. Veda et, Kütahya´dan gidiyoruz artık. Ben gelemeden sen geldin Serhan´ım. Götüreceğim onu Edirne´ye, çok istedi ama olmadı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit polis Serhan Alışkan'ın cenazesi, uğurlama töreninin memleketi Edirne´ye gönderildi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Serhan Alışkan'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y.´nin savcılık sorgusunun sürdüğü belirtildi.Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-05 15:05:28



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