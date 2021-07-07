Tarım Fuarı, Ticaret Borsası Alanı'nda yapılacak

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın bu yıl 2428 Ağustos tarihleri arasında geçekleştirileceği belirtildi.

Covud19 salgını nedeniyle ara veren fuarın özellikle tarım sektörü tarafından büyük bir umutla beklendiğini ifade edildi.

12. Kütahya Tarım Fuarı'nın, bu yıl KütahyaTavşanlı çevre yolu üzerinde bulunan Ticaret Borsası Fuar Alanı'nda yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Kütahya fuar tarihinin en uzun soluklu sektörel fuarı olan Kütahya Tarım Fuarı geçtiğimiz yıl pandemi sebebi ile yapılamamıştı. Bu yıl Kütahya Tarım Fuarını 2428 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 12.si yapılacak olan Kütahya Tarım Fuarı eğitim seminerleri ile de desteklenecek. Geçtiğimiz yıl vefat edin Tarım Kredi Bölge Müdürü Özkan İnci anısına yapılacak olan eğitim seminerlerinde hayvancılık, bitki bakımı ve tarım çocuk başlıkları ele alınacak" denildi.

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