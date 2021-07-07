Aslanapa Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulu'nda Kaymakam Özgür Pelvan incelemelerde bulundu.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Aslanapa Kaymakam Özgür Pelvan, ’’Güçlendirme çalışmaları devam eden Aslanapa Ortaokulunu ziyaret ettik. Çevre düzenlemesi ve güçlendirme çalışmaları hakkında gerekli bilgileri okul idaremizden aldık. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesini ve çok daha güzel bir ortamda öğrencilerimizin eğitim almasını hedefliyoruz'' dedi.

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