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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

İHA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri, program ve gerçekleşmelerinin değerlendirildiği, hedeflerinin görüşüldüğü toplantı, Bölge Müdürü Hasan Keskin’in başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ile İşletme Müdürlüğü Avukatının katılımı ile yapıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılını başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına inandığını söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Performans kriterlerine özen gösterilmesini, birimler tarafından yapılacak tüm faaliyetlerde en az kaynak kullanımı ile en yüksek faydanın sağlanması ve imkanların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Orman yangınları konusunda özellikle hassasiyet gösterilmeli ve programların zamanında gerçekleştirilmesi için azami gayret sarf edilmesi gerekir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Bölge Müdürü Hasan Keskin’in açılış konuşmasının ardından İşletme Müdürleri ve Şube Müdürleri program ve gerçekleşmeler ile ilgili sunum yaptılar. Toplantı sonunda karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu, yapılan faaliyetler tek tek gözden geçirildi ve çözüm önerileri ortaya konuldu.

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