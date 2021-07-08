Kütahya’da ruhsatsız otomatik tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timlerince ruhsatsız otomatik tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda K.Y. (55) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 6 adet fişek, U.A. (26) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.

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