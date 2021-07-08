Müdür Başyiğit "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine konuk oldu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, telafi eğitimlerini yerinde görmek amacıyla Linyit Ortaokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte 5 Temmuz 2012 tarihi itibariyle başlayan telafi eğitimlerini yerinde görmek amacıyla Linyit Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle bir araya gelerek yapılan etkinlikleri izledi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin yapılan etkinliklerden memnun olduklarını gözlemleyen Müdür Başyiğit, salgın hastalık dolayısıyla kısıtlamaların olduğu dönemde çocukların ev ortamında fazla hareket ve oyun imkanı bulamadıklarını, yaz tatili döneminde fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile okullarında bu imkana bol bol sahip olacaklarını belirtti.

Başyiğit, öğrencilerin severek devam ettikleri, onlar için verimli bir süreç olması temennilerini dile getirdi.

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