Aslanapa'da 105 adet damızlık koç dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslanapa'da 105 adet damızlık koç dağıtıldı

İHA

Aslanapa'da 105 adet damızlık koç dağıtıldı

Kütahya İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, Aslanapa'lı yetiştiricilere 105 adet damızlık koç dağıtıldı.
Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında gerçekleştirilen törene, Kütahya Valisi Ali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Aslanapa’nın hayvancılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Vali Ali Çelik, ''İlçenin 77 bin küçükbaş hayvan varlığıyla il genelindeki küçükbaş hayvan sayısının yüzde 11’ini karşılıyor.
Nüfus artışları ve iklim değişiklikleri sebebiyle tarımsal üretimin dünyada her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Üretimin parçası olmadan memleketimizin, dünyanın ayakta kalması çok zor. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığa yapılan yatırım ileride karşınıza katma değer olarak çıkacak. Bugün ülkemizde tarıma en fazla kaynak ayıran Özel İdare ve İl Genel Meclisi, Kütahya oldu. Zirai ve hayvansal üretimi desteklemekten vazgeçmemeliyiz” dedi.
Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, ''Üreticilerimize yüzde 75 hibeyle dağıtımı yapılan 105 damızlık koç ile koyunlarımızın verim kalitesi daha da yükselecektir. Yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyor, ilimize destekleri için Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.
Kaymakamlar ile il genel meclisi üyelerinin çalışmaları neticesinde oluşturulan istek ve talepler doğrultusunda 6,5 milyon TL ödeneğin hibe olarak ayrıldığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ''2020 yılında manda yetiştiriciliğinde yüzde 100 başarı elde edildi. Önümüzdeki yıl da bu sene dağıttığımız koçların hayvancılık ırkını değiştirme ve uyumda ne kadar başarılı olup olmadığımızı görmek istiyoruz” dedi.
Aslanapa ilçesinde, İlimizin Koyunda verimliliği artırma projesi kapsamında, İl Özel İdaresi kaynaklı olarak toplamda 105 adet Merinos ırkı damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yaptığı açıklamada, ''Bu kapsamda Aslanapa ilçemizde 105 yetiştiricimize damızlık koç teslimi yapılmıştır. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Kütahya’da bin 255,61 gram plaka esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bin 255,61 gram plaka esrar ele geçirildi
Fidanların daha güçlü büyümesi için
YEREL HABERLER Fidanların daha güçlü büyümesi için
Hisarcık’ta yaz Kur’an kurslarına ilgi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta yaz Kur’an kurslarına ilgi
"Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız"
YEREL HABERLER "Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız"
Hisarcık Belediyesinden yabani ot temizliği
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyesinden yabani ot temizliği
Yolculuk yaparken mola verdiği otogarda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolculuk yaparken mola verdiği otogarda hayatını ...
Vali Ali Çelik: "Aizanoi’de değişim başladı"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Aizanoi’de değişim başladı"
Başkan Işık: "Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir ...
OSB'deki yangın aracının kullanım hakkı belediyenin
YEREL HABERLER OSB'deki yangın aracının kullanım hakkı belediyenin
.(ÖZEL) "Ölüm Kavşağı"na neşter Karayolları tabela ve işaretleme çalışması başlattı Kavşakta 3 gün içerisinde 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, 1 polis memuru da hayatını kaybetmişti
YEREL HABERLER .(ÖZEL) "Ölüm Kavşağı"na neşter Karayolları tabela ve ...
Üretim işçilerine bilgilendirme eğitimi
YEREL HABERLER Üretim işçilerine bilgilendirme eğitimi
Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
YEREL HABERLER Yarış köyünde alt yapı ve içme suyu çalışmaları
Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar
YEREL HABERLER Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman ...
Dumlupınar'da mezarlık temizliği
YEREL HABERLER Dumlupınar'da mezarlık temizliği
Motivasyon tırı Aslanapa'da
YEREL HABERLER Motivasyon tırı Aslanapa'da
Simavlı kadın girişimcilerden yöresel ürün atağı Simav’ın girişimci kadınları tarafından kurulan kooperatifte, yöresel ürünler yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor
YEREL HABERLER Simavlı kadın girişimcilerden yöresel ürün ...
Şaphane vişnesinde hasat öncesi denetim
YEREL HABERLER Şaphane vişnesinde hasat öncesi denetim
Zafer OSB’de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildi
YEREL HABERLER Zafer OSB’de yeni sanayi yatırımları için çok sayıda ...
Salih Özden: "Kütahya barış ve kardeşlik şehridir"
YEREL HABERLER Salih Özden: "Kütahya barış ve kardeşlik şehridir"
Müdür Başyiğit "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine konuk oldu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine ...
Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla geldiler
YEREL HABERLER Mezun oldukları liseye gelinlik ve damatlıkla ...
(ÖZEL) Kütahya'da Pitbull dehşeti Başı boş gezen Pitbull cinsi yasaklı köpek, saldırdığı başka bir köpeği ağır yaralandı, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kütahya'da Pitbull dehşeti Başı boş gezen ...
Kütahya’da ruhsatsız otomatik tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da ruhsatsız otomatik tüfek ve kurusıkı ...