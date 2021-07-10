Aslanapa'da kadınlar kendileri üretip satış yapacak

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde valilik öncülüğünde, Aslanapa Kaymakamlığı tarafından projelendirilen “Kadın Kültür Evi” ile “Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi” hizmete girdi.

Aslanapa'da üreten kadınlarının, hem ekonomiye hem de ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacağını belirten Vali Ali Çelik, ''Kadın Kültür Evimiz, Aslanapa Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifimiz ilçemize hayırlı olsun. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.