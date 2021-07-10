Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 109 üyeli Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı'nın 20192020 yılı olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Mustafa Akın seçildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu kooperatif toplantı salonunda 95 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Harun Yıldız’ın seçildiği genel kurulda 20192020 yılı yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporları bilanço ve gelir tablosu hesapları okunarak ayrı ayrı ibra edildi. Kongrede seçim kararı alınmasının ardından tek aday olan Mustafa Akın oy çokluğuyla Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yeni başkanı oldu. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Mustafa Daşdemir, Necati Karaca, Türkay Kırlı ve Hasan Demirel seçildiler

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan yeni başkan Mustafa Akın,” Gerçekleştirdiğimiz genel kurul milletimize, memleketimize, ilçemize, kooperatifimize ve ortaklarımıza hayırlara vesile olur inşallah. Bizim birinci hedefimiz, birlik ve beraberliği sağlamak olacak. Burada bizi destekleyen veya desteklemeyen bütün ortaklarımız, bütün arkadaşlarımız hepsi bizim üyemizdir. Herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizde ayrım, kayırım olamayacak, sen, ben kalkacak, hep birlik olacağız, güçlü olacağız, çok kazanacağız, bunun için mücadele edeceğiz. Bu kooperatifte bundan sonra şeffaflık, hak, hukuk ve adalet olacaktır. Bizlere bu görevi layık gördüğünüz için arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim ” diye konuştu.

Genel kurul sonrası üyelere yemek verildi.

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