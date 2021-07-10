Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara (49), otogar kenarında ölü bulundu. Kara'nın, 2 taksici tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara´yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kara´nın cesedi de kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-07-10 18:01:11



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