Kütahya'da bir araçta 500 gram metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu A. Q.W.'nün bulunduğu otomobil il girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A. Q.W. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.