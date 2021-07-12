Köylerde mobil ekiplerle Covid-19 aşısı yapılıyor

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde mobil ekiplerle Covid19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz mobil aşı ekipleri tarafından, ilçe köylerimizde planlaması yapılan Covid19 mobil aşı uygulaması kapsamında vatandaşlarımız aşılanmaya devam ediyor. İlçemizde yapılan aşı oranının artması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

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