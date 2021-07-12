Erdem Gençlikspor Kulübü öğrencileri Hacivat ile Karagöz'ü tanıma imkanı buldu

Kütahya Tavşanlı’da faaliyet gösteren Erdem Gençlikspor Kulübü, çocukları tiyatro gösterimi ile farklı bir etkinliğe daha katılma imkanı buldu.

Erdem Gençlikspor Kulübü, karnelerini alan sporcularını, Yılın En İyi Geleneksel Türk Tiyatro Ödülünü alan “Mucit Karagöz”gösterimi ile ödüllendirdi. Çocukların Sportif, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal olarak gelişimlerine katkıda bulunmaları için Geleneksel Türk Tiyatrosu Tavşanlı Temsilciliğinden İbrahim Vehbi Atabay ve Eğitimci Talip Cengiz’in yönettikleri, “Mucit Karagöz” Tavşanlı Kültür sarayında, öğrencilerin gösterimine sunuldu. Kulüp Başkanı Güney Erdem, çocukların sportif alanlar dışında, sanatsal, kültürel ve sosyal alanlarda da, sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri amacıyla, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, karne hediyesi olarak da anlamlı bir program gerçekleştirildiğini söyledi.

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