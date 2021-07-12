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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’e yatırım çağrısı

İHA

Emet’e yatırım çağrısı

MÜSİAD Kütahya Şubesi'nin Manisa Şubesi ile birlikte düzenlemiş olduğu “MÜSİAD Şubeler Arası İş Geliştirme Toplantısı” Emet Termal Otel'de gerçekleştirildi.
Toplantıya MÜSİAD üyelerinin yanı sıra, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’da katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, iş adamlarına Emet ve Hisarcık Belediyelerinin ortak olarak kurmayı düşündükleri Ortak Ölçekli Sanayi Sitesi hakkında ve Türkiye'nin yüzde 70, dünya rezervlerinin yüzde 50'sinin çıktığı Emet ve Hisarcık ilçelerindeki bor madeni hakkında bilgiler verdi.
Başkan Tosun, Kütahya ve Manisa'lı işadamlarına Emet’e yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
Daha sonra söz alan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet hakkında genel bilgiler vererek, iş adamlarının yeni kurulacak Ortak Ölçekli Sanayi Sitesine ve Termal Kaynakları bakımından zengin olan bu bölgeye turizm yatırımlarının yapılmasını istedi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ise, kurulacak Sanayi Sitesi ile Emet'in Ortak Ölçekli yatırım bölgelerinin yıldızı olacağını, Emet'e gelecek iş adamlarının yatırımlar konusunda her türlü desteği vereceklerini, bürokratik tüm engellerini çözeceklerini, altyapı ve diğer konularda her türlü desteği vereceklerini, bu bölgeye yatırım yapacak ilk Manisalı işadamına da araziyi ücretsiz vereceklerini söyledi.
MÜSİAD Manisa Başkanı Abdurrahman Rüzgar, Emet Kaymakamı ve Belediye Başkanının yatırımcıların Emet'e gelmeleri konusundaki o büyük arzuyu ve isteği canı gönülden hissettiklerini ifade etti.
Başkan Rüzgar,” Manisa MÜSİAD olarak üyelerimize buradaki durumları anlatacak ve Emet'e yatırım yapmaları konusunda ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Toplantı sonunda Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin kurulacağı araziye gidilerek incelemelerde bulunuldu. İncelemeler sonunda Emet Yenice Köyü Tahtalı Bölgesinde yeni işletmeye açılan ve büyük ilgi gören Tahtalı Göl Evleri'ne geçilerek orada misafirlere Doğa Gezisi ve ATV turu yaptırıldı. Manisa'ya dönüşte Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer'in davetiyle Aizanoi Antik kente gidilerek antik kent hakkında bilgiler verildi.

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