Stadyumda kongre Kütahyalı üreticiler, kongreye yoğun ilgi gösterdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurulu’nda oy sayımı bitti. Resmi olmayan sonuçlara karşı mevcut Başkan Ahmet Genç’a 2 bin 212, Hikmet Koyak’a 719 oy çıktı.

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu TOKİ Akkent Mahallesi’nde bulunan futbol sahasında gerçekleşti. Seçimde binlerce kooperatif üyesi oy kullandı. Yoğun kalabalığın ve güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde oy sayımları 18.00’da sona erdi. Mevcut Başkan Ahmet Genç 2 bin 212 oy alarak koltuğunu korudu.

Ahmet Genç’in listesinde Kenan Pıynar, Halil Çakır, Bahattin Gümüş, Oğuz Süngü asil üye olarak; Hüseyin Yaşar, Mehmet Ali Karaman, Kadir Mandal, Orhan Ercan, Osman Keleş yedek üye olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.