Canlı hayvan pazarında dezenfekte çalışması yapıldı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası belediye tarafından dezenfekte edildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz ekipleri Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında ıslah, temizlik, bakım ve dezenfekte çalışmasını tamamladı.. Vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapmalarını diliyoruz. Tüm üreticilerimize bol kazançlar dileriz'' ifadelerini kullandı.

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