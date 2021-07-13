Altıntaş'ta mezuniyet coşkusu

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(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda 20202021 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Mezun olan öğrencileri kutlayarak iş hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam İrdelp, ''İlçemizde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nin de katkısıyla her geçen gün daha hızlı şekilde cazibe merkezi haline gelen Altıntaş'taki iş olanaklarının yeni mezun öğrencilerimize fırsat yaratıyor. Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda yer alan programların da sektörde aranan kalifiye personel talebine cevap verecek durumda'' dedi.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi ve hatıra fotoğrafları çektirildi.

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