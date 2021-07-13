Kırgıllı-Seydiköy yoluna sıcak asfalt

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Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün BSK sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Devam eden çalışmalar kapsamında 4 kilometrelik merkez ilçe KırgıllıSeydiköy yolunun 1 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 3 kilometrelik bölümünde BSK sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ediyor.

Yapımı halen devam eden yolun, Kütahya İl Özel İdaresi imkanları ile yapıldığı belirtildi.

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