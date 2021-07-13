Gençlik kampının ihalesi 3 Ağustos'ta yapılacak

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Kütahya’nın Gediz İlçesinde bulunan Muratdağı’nda yapılacak olan Gençlik Kampı ihale tarihi kesinleşti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla ihalenin 03 Ağustos 2021 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Ağustos ayında gerçekleşecek olan ihale kapsamında 220 yataklı gençlik kampı yapım işi gerçekleştirilecek. 5 iş günü içinde yer tesliminden sonra, yapımı 300 günde tamamlanacak.

İhale tarihinin kesinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Gediz ziyaretleri kapsamında kendisine projelerimizi ilettik. Projelerimiz çerçevesinde Muratdağı’na teleferik, 1 adet Gençlik Merkezi, 1 adet tenis kortu,1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet sentetik yüzeyli atletizm pisti yapımı gerçekleştirilecek. Gençlik merkezimizin önümüzdeki ay ihalesinin yapılacağı müjdesini aldık. Emeği geçen herkese Gediz halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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