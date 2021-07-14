Köylülerle kahvaltıda buluştu

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan yazıcı ilçeye bağlı Çamköy'de köylülerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Göreve başladığımız günden beri köylerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızla her türlü sorunlarını konuşuyor ve çözüm üretiyoruz. Bugün ilçe Özel İdare Müdürü ile birlikte, ilçemiz Çamköy'de, köy muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek köy kahvaltısı davetine katıldık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip sohbet etme imkanı bulduk. Köyümüzde yapımı başlayan parke taşı döşeme işini inceledik. Köylerimizin daha temiz ve sağlam bir altyapısı olması için devletimizin imkanları dahilinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' dedi.

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