DPÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden sanal sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla “Beyoğlu’nda Arada Bir Yer: Sanat Galerisi” başlıklı sanal sergi düzenlendi.

Konuyla ilgili Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada,” İç Mimarlık Bölümümüzün akademisyenlerinden Öğr. Gör. Merve Buldaç’ın 20202021 Bahar Döneminde uzaktan eğitim ile yürütücülüğünü yaptığı Proje IV dersi kapsamında hazırlanan sergide, öğrenciler tarafından seçilen ve değerli sanatçılar için tasarlanmış sanat galerisi mekanları öğrenci sanal sergisi olarak sunulmuştur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.