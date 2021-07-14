1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Çöğürler köyünde muhtar Cevdet Kalem (48) ve oğlu Ramazan Kalem´in (19) yetiştirerek `Paşa´ adını verdiği 1,5 tonluk boğa, Kurban Bayramı için 60 bin liraya satışa çıkarıldı.
Çöğürler köyünde muhtarlığın yanı sıra besicilikle de uğraşan Cevdet Kalem´in oğlu Ramazan Kalem´e hediye ettiği simental cinsi boğa, 1,5 tonluk ağırlığıyla dikkat çekiyor. Yetiştirip `Paşa´ adını verdiği boğayı Kurban Bayramı´na kısa bir süre kala satışa çıkaran baba-oğul, 60 bin lira fiyat biçti. Yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Çöğürler köyü muhtarı Cevdet Kalem, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyoruz. Bu Paşa´mızı da 3 yıl önce kendine sermaye yapması için oğluma hediye etmiştim. Hayvancılığı çok seviyor" dedi.
`GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM´
Ramazan Kalem ise, boğayı istediği fiyata satıp kendisine hayvan yetiştirmek için sermaye yapmak istediğini belirterek, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Paşa ismini verdiğimiz boğamızı babam bana 16 yaşındayken hediye etti. 3 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmedi. Yaklaşık 1 ton 500 kilo ağırlığında. İlk göz ağrımız. Daha önce hiç böyle bir boğamız olmadı. Sattığımda hayvancılık için kendime sermaye yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-07-14 11:43:04
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