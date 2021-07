DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Eray Acar, Doç. Dr. Özer Özçelik, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Doç. Dr. Eray Acar,” Bugün burada, Covıd19 pandemisi koşulları altında mezuniyet törenimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına hepinize teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum. Değerli mezunlarımız, yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Bu zorlu sürecin özellikle son 2 yılı dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 Pandemisi nedeniyle okulunuzdan uzakta, online, uzaktan eğitim şeklinde geçmek durumunda kaldı. Her şeye rağmen bu zorlu süreci başarı ile atlattınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu genç mezunlarsınız. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarım hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Sizler, başarıdan başarıya koşarken Kütahya Dumlupınar Üniversitesini daha da yükseltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” dedi.

“Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın”

Dekan Yardımcısı Eray Acar,” Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın. Unutmayın ki, dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir ve ancak değer oluşturduğunuzda başarı sizi takip eder. Ayrıca şunu da unutmayınız, sizler “Hayat boyu Öğrenme” düsturu ile hareket ederek, sadece kendiniz ve aileniz için değil, ülkemiz ve insanlık için de bilgi, tecrübe ve birikimlerinizi hayırlı işlerde kullanarak başarılı olacaksınız. Bu konuda sizlere inancımız tamdır. Sizleri bugünlere kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi, ülkemizi ve üniversitenizi unutmamanızı talep ediyor, bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fakülteyi birinci sırada bitiren Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hicran Beyaz, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bölümlerini ilk üç sırada bitiren öğrenciler sahneye davet edilerek elde ettikleri başarılar Üniversite tarafından ödüllendirildi.

Törenin sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrenciler şarkılar ve marşlar eşliğinde keplerini atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.

