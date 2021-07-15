Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız"

İHA

Başkan Işık: "Şehrimiz için çalışanlara destek olmalıyız"

Kütahya İlinden Yetişenler Derneği (KİYD) 51. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağlayan Belediye Başkanı Alim Işık, yeniden güven tazeleyerek genel başkanlığa seçilen Süleyman Çankaya ve yeni yönetimi tebrik etti.
Kütahya İlinden Yetişenler Derneği, 51. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. KİYD Genel Başkanı Süleyman Çankaya’nın tek liste ile girdiği seçimde yeniden üyelerin güvenini alarak genel başkanlığa seçildi. Derneğin üyesi olan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ta genel kurula katılarak oy kullandı ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında Kütahya’ya hizmet eden kurum ve kuruluşları bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişilerin sürekli eleştirdiğini belirten Başkan Işık, bu tip kişilerin toplum nazarında itibar edilmemesini istedi. Başkan Işık, “KİYD’nin 51. Olağan Genel Kurulu, şehrimizin güzide derneğine ve güzide insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçmişte görev alan üyelerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerimize de başarılar diliyorum. Derneğimiz köklü ve Kütahya’nın ilk derneklerinden birisi. Derneğimizin saygın bir kimliği var. Belediyemiz olarak KiYD’nin her türlü faaliyetinde bulunmak ve katkı sağlamak isteriz. Derneğimizin özellikle üniversite öğrencilerimize yaptığı yardımın büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun için burs veren, maddi ve manevi destek olan tüm hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"BU ŞEHRİN EVLADI OLMANIN ONURU VE GURUR VAR"
Şehrin bir evladı olmanın bir onuru ve gururu olduğunu, hem de büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Başkan Işık, “Bu şehrin kabuğunu kırmak zorundayız. Çünkü bu şehir hep arkadan konuşan, dedikoduyu öne çıkartan, maalesef işi olmadığı halde çalışan kim varsa onun önünü kesmek isteyen sayıları üçbeş kişiyi geçmeyecek insanların yıllarca kölesi olmuş. Bu insanların kim olduklarını hepimiz biliyoruz. Ya emekli ya işsiz. Yıllarca bu uygulama ile kendince nemalanmış, itibar elde etmeye çalışmış. Ama kendi memleketini yeren, kendini yerer sözünün gereği olarak kendini küçük düşürdüğünün farkında değil. Sosyal medyadan yalan yazıyor. Doğru hiçbir şey yok, belge yok, bilgi yok, şehri kötülüyor. Şehrin belediyesini kötülüyor. Şehrin diğer kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, derneklerini kötülüyor. Arkadaşlar siz kimsiniz. Bu memleketin evladı olarak şehrin aleyhine, şehri kötüleyen haber yapmak sizin haddinize mi? Bunlara dur diyeceğiz, demek zorundayız. İnanın, saysak 10 kişiyi geçmez. Ama bu şehrin o kadar güzellikleri var ki. O kadar güzel insanları var ki. Yetiştirdiği o kadar değerler var” diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN MAKAMLARDAN BEKLENTİSİ YOK"
Hiç kimsenin bu tür makamlardan bir beklentisi olmadığını konuşmasında ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, herkesin bulunduğu yerden şehre ne katabiliriz diye düşüncesi olduğunu söyledi. Başkan Işık, “Bu şehir, bu şehre çivi çakılmasını istemeyen insanların kölesi değil. Eleştiri elbette olacak. Ama eleştireceğim derken yalan, iftira, itham şehrimize yakışmıyor. KİYD’nin bu ilin bir marka değeri olarak, bunlarında önüne geçilmesi konusunda ciddi anlamda etkisi olacağına inanıyorum. Bir dedikodu duyduğumuzda o kişiyi arayarak yüzleştirelim. Bunları içimizde barındırmayalım. Bu memleketin kimliğini taşıyan, Kütahya’yı görmemiş, başka şehirde oturuyor, Kütahya’da yapılandan haberi yok ama yazıyor. ‘Belediye, Kütahyaspor’a 12 milyon lira harcattı. Hesabını ver’ diye yazıyor. Dokümanlara bakıyoruz, 5 milyon 800 bin lira harcanan para. Belediye, Kütahyaspor’a destek olduysa, belediyemizin uhdesinde şehrimizin markası olarak Türkiye’ye örnek olan bir takım oluşturduysa niye çekemiyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz. İki katından fazla belediyenin parasını harcadın diye yalan haber yapıyorsunuz. Bu insanlara bu şehirde prim verilmemesi lazım” dedi.

"ŞEHRİN MORALİNİ BOZANLARA MÜSAADE EDİLMEMELİ"
Başkan Işık, sivil toplum kuruluşlarının, bu şehrin moralini bozan, bu şehrin önünü tıkamaya çalışan insanların gereksiz yere itibar kazanmaya çalışmasını müsaade etmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Işık, “Çalışana hepimiz destek olacağız. Gece gündüz çalışan çöp işçisini mahallesinde hor gören insanlara müsaade etmeyeceğiz. Biz çalışıyoruz. Her şeye rağmen bu şehre eser kazandırmak için tek başında kalsam, belediye başkanı olarak görevimi yapacağım. Ama derneklerimizin de, kurum ve kuruluşlarımızın da bu şehrin hak ettiği yere gelmesi için çalışana destek olmasını talep ediyorum. Zamanında ihale alanlar ve rahat rahat bu memlekette gezenler, şimdi açık ihale uygulamasına geçince ihaleye katılamıyor yada ihale alamadığı için çamur atmaya kalkıyorsa, buyursun gelsin. Biz hesabı devletin denetim kurumlarına veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Bu şehrin hastalıklarını geride bırakmamız için elimizden geleni yapacağız. Yeniden yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. Üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaz Kur’an Kursu'nda 15 Temmuz programı
YEREL HABERLER Yaz Kur’an Kursu'nda 15 Temmuz programı
Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele ...
Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman gazileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, kahraman ...
Çavdarhisar'da ''Kurban Bayramı'' konulu toplantı
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da ''Kurban Bayramı'' konulu toplantı
Dumlupınar'da 3. Etap TOKİ çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da 3. Etap TOKİ çalışmaları
Açılışa özel ücretsiz sinema gösterimi
YEREL HABERLER Açılışa özel ücretsiz sinema gösterimi
Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ikram ettiler
YEREL HABERLER Futbol okulunda önce kitap okudular sonra dondurma ...
Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Aslanapa'da tüm camilere temizlik malzemesi dağıtıldı
Simav'da "Kendin Yap Atölyesi" Vali Çelik tarafından açıldı
YEREL HABERLER Simav'da "Kendin Yap Atölyesi" Vali Çelik tarafından ...
Kütahya'da AK Parti'den "Türkiye geçilmez" standı
YEREL HABERLER Kütahya'da AK Parti'den "Türkiye geçilmez" standı
Simav’da 63 bin doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Simav’da 63 bin doz aşı uygulandı
Simav'da 465 haneye 194 bin 700 TL “Kurban Bayramı” yardımı
YEREL HABERLER Simav'da 465 haneye 194 bin 700 TL “Kurban Bayramı” ...
Kütahya'da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da saksı içerisinde Hint keneviri yetiştiren ...
Orman Bölge Müdürlüğünün seyreltme çalışmaları
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünün seyreltme çalışmaları
DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ...
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesinde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER DPÜ Fen Edebiyat Fakültesinde mezuniyet heyecanı
1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
YEREL HABERLER 1,5 tonluk 'Paşa', 60 bin liraya satışa çıkarıldı
Karaçam gençleştirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Karaçam gençleştirme çalışmaları meyvelerini vermeye ...
DPÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden sanal sergi
YEREL HABERLER DPÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden sanal sergi
DPÜ takımları Teknofest 2021’e hazırlanıyor
YEREL HABERLER DPÜ takımları Teknofest 2021’e hazırlanıyor
(ÖZEL) 15 Temmuz gazisi gözündeki şarapnel parçası ile yaşıyor Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, Boğaziçi Köprüsü'nde o gece yaşananları anlattı "Gözümde şarapnel parçası benim için şeref madalyasıdır" "15 Temmuz, vatanını seven insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" "Vatan için her zaman göreve hazırım"
YEREL HABERLER (ÖZEL) 15 Temmuz gazisi gözündeki şarapnel parçası ...
"15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun borcudur"
YEREL HABERLER "15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak boynumuzun ...
Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları aralıksız ...
Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı
YEREL HABERLER Aslanapa'da 4 köyde mermer ocağı