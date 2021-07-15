15 Temmuz ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Babukbey Camiinde öğle namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'anı Kerim, Mevlidi Şerif ve hatim duası okundu. Şehitler için dua edildi. Namaz çıkışı Emet AK Parti Gençlik Kolları tarafından cemaate meyve suyu ve kek dağıtıldı.

Daha sonra ilçe protokolü tarafından şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu.

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