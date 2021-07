"Milletimiz, bizden görünen hainleri tarih sahnesinden sildi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 5. yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Kütahya'da şehitlik ziyaretiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik ile Kütahya il protokolü ve vatandaşlar Hava Şehitliği'nde bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktığı ziyaret, Kur’anı Kerim okunup dua edilmesiyle sona erdi.

Kütahya Şehitliği ziyareti sonrası Vali Ali Çelik ile Kütahya protokolü Polis Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kabirlerin ziyaret edilip karanfil bırakıldığı şehitlikte İl Müftülüğü görevlileri Kur’anı Kerim okudu. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından vatanın birliği ve dirliği için dua edildi.

“15 Temmuz, Devletimizin içinde örgütlenmiş, bizden görünen hainlerin bu millete yaptığı en büyük kötülüktür” diyen Vali Ali Çelik, “Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir inanç ve direnişle hainlerin emellerini boşa çıkarıp onları tarih sahnesinden sildi” dedi.



“EN GÜÇLÜ CEVABIMIZ: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ”

15 Temmuz’daki birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, “Bu millete diz çöktürmeye çalışanlara karşı verilecek en güzel cevap birlik ve beraberliğimiz. Birbirimize güvenip kenetlendiğimiz müddetçe bütün hain planlar boşa çıkacak, bizleri bu topraklardan silmek isteyenlerin emelleri sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Şehitleri rahmetle yad eden Vali Çelik, “Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna can veren bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” ifadelerini kullandı.



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ FİDANLARLA YAŞATILACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliklerin ziyaret edilmesinin ardından Vali Ali Çelik’in katılımıyla “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı”nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikip can suyu veren Vali Ali Çelik, “Büyüyen her fidanla şehitlerimizin adları yaşarken 7’den 70’e bir milletin canı pahasına yazdığı kahramanlık hikâyesi de geleceğe kök salacak. Unutmayacak, unutturmayacağız” dedi.

Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri daha sonra şehitler için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Ulu Cami'de düzenlenen mevlitte Kur'anı Kerim okundu, tüm şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için dua edildi.



“RABBİM ÜLKEMİZİ VE MİLETİMİZİ MUHAFAZA ETSİN”

Mevlidin ardından “Türkiye Geçilmez” anı defterini imzalayan Vali Çelik şu ifadelere yer verdi: 15 Temmuz; binlerce yıllık tarihi boyunca hiçbir esarete boyun eğmeyen milletimizin, başta FETÖ olmak üzere tüm düşmanlara, alçaklara ve hainlere verdiği cevaptır. 15 Temmuz gecesinin karanlığını sabahın aydınlığına kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin.

Programlarda Vali Ali Çelik’e Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erkan Pir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Kütahya İL Başkanı Sebahattin Ceyhun, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

